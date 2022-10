OGC Nice : des raisons d'y croire ?

Même si les Aiglons préféraient qualifier cette défaite de "frustrante" plutôt que d'"encourageante" dans les couloirs du Parc des Princes, c'est bien un match rassurant qu'ont livré les Niçois sur la pelouse du leader de la Ligue 1. Un scénario "cruel" même pour Lucien Favre, qui avait réclamé du jeu avant la rencontre. Des paroles audacieuses mais ses hommes sont passés aux actes, tenant tête aux Parisiens pendant une bonne partie de la rencontre. Un visage plus réjouissant que celui affiché avant la trêve internationale. Et qui laisse penser que le Gym est sur la bonne voie

Un état d'esprit rassurant

"Avec cet état d'esprit on va prendre un maximum de points jusqu'à la trêve." Buteur pour la première fois sous le maillot niçois, Gaëtan Laborde préférait retenir l'attitude conquérante et solidaire de son équipe. Privée de son taulier Jean-Clair Todibo, elle a su contenir le jeu parisien grâce à une grosse débauche d'énergie. Plus d'interceptions (11 pour Nice / 5 pour Paris), plus de tacles (29 / 20) et davantage de duels gagnés (55 / 43), les Aiglons ont été à la hauteur dans l'engagement. Avec Mario Lemina comme moteur au milieu. Beaucoup d'impact et des interventions décisives dans les pieds de Neymar notamment, le numéro 99 s'impose comme le patron de ce secteur très concurrentiel cette saison.

Autour de lui, Aaron Ramsey s'est montré discipliné à défaut d'être inspiré et Sofiane Diop très précieux par ses replis défensifs constants. Et que dire des latéraux, Bard et Atal, qui ont pris le meilleur sur leurs homologues parisiens. Avec 12 duels gagnés sur 15 disputés, Atal est d'ailleurs le joueur qui a remporté le plus de duels dans cette rencontre.

Un système en 3-4-3 adapté

Lucien Favre avait déjà utilisé ce système face à Monaco, avec une réussite très relative. La défaite 1-0 avait sanctionné une prestation indigente du Gym. Un mois plus tard, les Niçois ont cette fois semblé très à l'aise dans ce schéma qui permet d'équilibrer l'édifice. En l'absence de Todibo, Favre avait choisi de faire reculer Pablo Rosario en défense pour épauler Dante et Viti. Un choix payant tant les trois hommes ont semblé complémentaires et rarement pris à défaut par les attaquants parisiens.

Todibo va logiquement reprendre sa place dans cette défense dès jeudi à Slovacko mais il sera intéressant de voir si Favre maintien ce système qui rassure derrière et permet aux latéraux de se projeter sans arrière-pensées. On l'a dit, Youcef Atal avait du feu dans les jambes après son but en sélection avec l'Algérie et le latéral droit niçois s'est encore montré décisif au Parc avec cette passe décisive pour Laborde. Melvin Bard lui a retrouvé des jambes et affiché un niveau rassurant.

Diop - Laborde enfin des recrues à la hauteur

Numéro 10 dans le dos, Sofiane Diop a assumé ce rôle de guide dans le jeu samedi soir alors que Gaëtan Laborde a ouvert son compteur but avec le maillot du Gym. Arrivés à la fin du mercato, les deux hommes avaient connu des débuts mitigés avant la trêve. Alignés d'entrée au Parc, l'ancien Monégasque et l'ex-Rennais ont montré ce qu'ils peuvent apporter. En plus de son travail défensif très actif, Diop est l'Aiglon qui a réalisé le plus de passes (55) et tenté le plus de dribbles (6 dont 2 réussis). Alors que Laborde, aligné seul en pointe, s'est montré efficace. Buteur sur son seul tir du match, l'ancien montpelliérain a fait preuve de sang-froid dans la surface parisienne et affiche un profil polyvalent qui lui permet de s'adapter aux différents schémas de Lucien Favre. En fin de match il a été remplacé par son pote Andy Delort, et leur complémentarité naturelle est également un atout que le coach suisse devra exploiter dans des rencontres où le Gym aura davantage le ballon.

Voilà en tout cas deux recrues qui ressemblent enfin à des renforts, quand d'autres tardent à rentrer dans cette catégorie. Schmeichel et Barkley sont directement impliqués sur les buts encaissés au Parc. Le premier n'a pas marqué de point dans le match qu'il livre avec Bulka pour le poste de gardien. Le second n'est pas qualifié pour jouer l'Europe et devrait laisser sa place à Pépé jeudi face à Slovacko. Même si l'Ivoirien est encore trop timide par rapport à son potentiel et ses qualités. Rares Ilie, lui, n'était même pas dans le groupe après un début de saison prometteur.

Un calendrier pour confirmer le rebond

Paris, Monaco, Marseille, Lille... En neuf journées le Gym a déjà affronté plusieurs cadors du championnat et le programme va s'alléger d'ici le Mondial. En tout cas sur le papier. Troyes, Auxerre, Nantes et Lorient sont les prochains adversaires et si les Merlus étonnent la France du foot avec ce podium inattendu et ce jeu chatoyant, les trois autres équipes doivent permettre aux Aiglons de faire le plein de points. Avec une moyenne de 0,89 point par match, le Gym avance à un rythme de relégable pour l'instant. Il doit donc retrouver des couleurs avant la Coupe du Monde en championnat, et assurer la qualification en Europa Conférence League.

Partis doucement dans le groupe D, les Aiglons comptent deux points après deux journées avant la double confrontation face à Slovacko. Là encore le Gym doit absolument être à la hauteur de son statut de favori face au "petit" club tchèque, qui marque beaucoup (5 buts en 2 matchs) mais en encaisse encore plus (7 buts encaissés). La qualification pour les 8e de finale (ou 16e en cas de deuxième place) se jouera ensuite à la maison face à Belgrade (27/10) et en Allemagne à Cologne (03/10).