OGC Nice : des recrues encore trop timides

Pour la troisième de la saison, le trio Claude-Maurice - Dolberg - Ounas était aligné d'entrée à Brest samedi soir. Les trois recrues phares de l'été ont symbolisé l'impuissance de l'OGC Nice, resté muet en Bretagne (0-0). Ils ont bien eu tour à tour les occasions de donner l'avantage au Gym, mais ils sont tombés sur un excellent Gautier Larsonneur, le gardien brestois, auteur de six parades décisives.

Dolberg privé de munition

Une inefficacité devant le but, qui ne rattrape pas la pauvreté du jeu encore une fois proposée par les Aiglons. Le Gym a couru après le ballon (39 % de possession) et Kasper Dolberg ne l'a pratiquement pas vu du match (15 ballons touchés). Quand il l'avait enfin dans les pieds, l'avant-centre danois l'a très mal utilisé (55 % de passes réussies). Des statistiques individuelles qui ressemblent beaucoup à celles d'Adam Ounas, recruté pour prendre les rênes du jeu et qui pour l'instant n'emmène le Gym nulle part.

Compteurs bloqués à zéro pour Claude-Maurice

Avec seulement 32 ballons touchés et 15 ballons perdus, l'international algérien est encore une fois passé à côté de son sujet en Bretagne. Pour compléter le trio, qui n'a rien de magique pour le moment, Alexis Claude-Maurice a fait un peu mieux que ses deux partenaires samedi en se montrant plus actif. Mais les deux grosses occasions qu'il manque en seconde période, au cœur du temps fort niçois, gâche sa prestation. ACM progresse mais son compteur but - passe décisive reste bloqué à zéro cette saison. Celui d'Adam Ounas affiche une seule passe décisive. Avec cinq buts inscrits en 13 matchs, Kasper Dolberg affiche lui un bilan acceptable mais il reste sur deux prestations insipides face à Metz (0 tir) et Brest (1 tir tenté).

Alignés ensemble pour la 3e fois seulement en Ligue 1

Recrutés pour près de 40 millions d'euros, les trois hommes ne sont pas à la hauteur pour l'instant des montants investis. Il faudra d'ailleurs ressortir le chéquier pour conserver Ounas au-delà de cette saison, puisqu'il n'est que prêté par Naples. A leur décharge, ils ont tous les trois étaient blessés depuis le début de la saison et samedi ce n'était que la troisième fois qu'ils étaient alignés ensemble par Patrick Vieira. Cela explique sans doute ce manque d'automatisme. Sauf que la trêve hivernale arrive déjà et le Gym est toujours englué dans la deuxième partie du classement. Le temps presse !

