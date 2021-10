OGC Nice : deux fois Troyes six ?

Après une trêve internationale à nouveau mouvementée, marquée par le cambriolage au domicile de Mario Lemina et la polémique Delort, les Aiglons retrouvent enfin les terrains. Là où ils s'expriment le mieux depuis le début de la saison. La victoire convaincante face à Brest juste avant la trêve a permis au Gym de grimper sur le podium et l'objectif sera d'y rester avant l'enchaînement olympique. Lyon puis Marseille se présenteront sur le chemin des Aiglons dans les dix prochains jours. Le 27 octobre ils reviendront justement au stade de l'Aube pour tenter de récupérer les trois points qui leur tendaient les bras avant l'arrêt du match face à l'OM le 22 août dernier.

Première pour Adil Rami ?

Et ça tombe bien, le stade de l'Aube réussi plutôt bien aux Niçois. Invaincus dans l'Aube depuis plus de dix ans, le Gym reste sur un succès 2-0 en 2018 lors de sa dernière venue. Mais le club troyen s'est depuis largement transformé et fait maintenant partie de la galaxie Manchester City. Devenu un club satellite du mastodonte mancunien, l'Estac profite de moyens financiers importants et du réseau mancunien pour se renforcer.

Entre joueurs à potentiels et éléments d'expérience, Troyes s'est largement renforcé cet été et compte notamment un champion du Monde 2018 dans ses rangs. Adil Rami a posé ses valises cet été et pourrait bien faire sa première apparition de la saison ce dimanche. Son expérience ne sera pas de trop pour rassurer une équipe seulement 17e au classement et qui n'a remporté qu'un seul match cette saison.

Troyes - OGC Nice à vivre en direct sur France Bleu Azur

Lemina présent, Bard absent

Du côté du Gym, il faudra faire sans Melvin Bard. Titulaire depuis la 2e journée, le jeune latéral gauche est forfait et sera remplacé par Hassane Kamara derrière. Ce qui va libérer le couloir gauche de l'attaque, qui pourrait être animé par Hicham Boudaoui. Justin Kluivert est lui aussi sur la touche. Alors que Mario Lemina et Amine Gouiri sont bel et bien présents. Le Gym espère enchaîner une troisième victoire d'affilée dans l'Aube.