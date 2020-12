OGC Nice : du neuf avant les fêtes ?

Pour son dernier match de l'année, l'OGC Nice reçoit Lorient à l'Allianz Riviera ce mercredi soir (19h). Sans avant-centre de métier mais avec les retours de Morgan Schneiderlin et Jeff Reine-Adélaïde. Et le jeune Dan Ndoye en pointe pour retrouver le goût de la victoire à la maison ? Pas si sûr...

Si le Gym a perdu le goût de la victoire à la maison, ce n'est pas à cause du coronavirus. Déguisés en Père Noël, les Aiglons ont distribué les cadeaux aux Monégasques (1-2), Dijonnais (1-3), Rennais (0-1) à et Lyonnais (1-4) ces dernières semaines, des adversaires qui ne se sont pas fait prier pour repartir les valises pleines de points de la Côte d'Azur. Nice cherche un succès à l'Allianz Riviera en Ligue 1 depuis plus de deux mois et demi (2-1 face à Nantes le 3 octobre) et doit profiter de la venue de Lorientais relégables pour se refaire la cerise avant les fêtes.

Le retour de quelques cadres

Privé de tous ses cadres face à Lyon samedi, le Gym récupère ce mercredi Morgan Schneiderlin et Jeff Reine-Adélaïde au milieu. Et Youcef Atal pourrait effectuer son retour dans le onze titulaire d'Adrian Ursea, trois mois après sa dernière titularisation face au PSG (0-3). Le casse-tête concerne le poste d'avant-centre. Kasper Dolberg toujours aux soins et Amine Gouiri suspendu, Nice va devoir évoluer sans ses deux buteurs pour la première fois de la saison. Meilleur buteur (5) et meilleur passeur (3) des Aiglons en Ligue 1 cette saison, Amine Gouiri avait jusqu'à présent disputé tous les matchs de championnat. Alors que Myziane Maolida est toujours blessé, la solution naturelle semble venir de Suisse.

L'heure de Dan Ndoye ?

Arrivé de Lausanne Sport l’été dernier, Dan Ndoye pourrait donc être aligné à la pointe de l’attaque rouge et noire, comme lors du dernier déplacement du Gym en Europe sur la pelouse de l’Hapoël Beer-Sheva (0-1). L’international espoir suisse semble avoir la panoplie de l’attaquant moderne, rapide, technique, puissant. Mais son coach Adrian Ursea a temporisé ce mardi en conférence de presse. "La question que je me pose c'est : est-ce qu'on va avoir la profondeur ? Par rapport au scénario que j'imagine rencontrer, on va faire des choix. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas 36.000."

Auteur du dernier but de l’ère Vieira face à Leverkusen et du 1er de celle du nouvel entraineur à Nîmes, Ndoye a pour le moment montré son talent dans la peau du "supersub". Sur les 11 matchs de Ligue 1 qu’il a disputé, il est rentré 10 fois et sa seule titularisation à Bordeaux (0-0) avait été décevante sur le côté droit. Alors en pointe, à droite, ou sur le banc, on espère un coucou suisse avant les fêtes pour arriver à l'heure au réveillon. L'autre option en pointe pourrait se nommer Rony Lopes. Le portugais présente un profil plus technique pour évoluer dans les petits espaces. Il pourrait être associé à Jeff-Reine-Adélaïde et Dan Ndoye sur le côté droit.

Un hommage rendu au jardinier lorientais décédé

Côté Lorientais, après la claque reçue à domicile face à Rennes (0-3), l'entraîneur Christophe Pélissier a décidé de convoqué pour ce match son attaquant Umut Bozok, qui n’apparaissait plus dans le groupe depuis la 9e journée à Dijon (0-0). Les Merlus n'ont gagné qu'un seul de leurs neuf derniers matchs et pointe à l'avant-dernière place du classement. Le club a par ailleurs été endeuillé par le décès d'un de ses jardiniers bénévoles, écrasé sous un appareil de luminothérapie après la rencontre face à Rennes. Un hommage lui sera rendu ce mercredi soir. Les joueurs porteront un brassard noir et une minute de silence sera respectée avant le coup d'envoi.

OGC Nice - Lorient, coup d'envoi à 19h mercredi soir. Match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Azur avec Patrice Alberganti et Maxime Bacquié aux commentaires.