OGC Nice - FC Metz : Boudaoui de retour dans le groupe

Victime d'une lombalgie et absent depuis la victoire à Angers (2-1) fin octobre, le milieu de terrain Hicham Boudaoui est de retour dans le groupe de l'OGC Nice pour affronter ce samedi le FC Metz à l'Allianz Riviera.

Alors qu'il ressentait encore de vives douleurs au dos il y a quelques jours, Hicham Boudaoui va mieux et figure même dans le groupe dévoilé ce vendredi par le club pour affronter le FC Metz samedi soir à l'Allianz Riviera. Après avoir manqué la défaite face à Montpellier (0-1) et la victoire à Clermont (2-1), l'Algérien s'entraîne normalement depuis jeudi. Il devrait démarrer sur le banc samedi face aux Grenats.

Atal espéré à Paris mercredi

Autre retour, celui du capitaine Dante. Suspendu en Auvergne, son calme et son expérience ont manqué. Le Brésilien va retrouver sa place aux côtés de Jean-Clair Todibo alors que sur les côtés Melvin Bard et Jordan Lotomba devraient enchaîner. Youcef Atal est en effet encore absent et le latéral algérien est espéré pour le déplacement à Paris mercredi.

Stengs et Kluivert alignés d'entrée ?

Au milieu, Morgan Schneiderlin est "très proche" d'une première titularisation selon Galtier, satisfait de l'entrée en jeu de son milieu de terrain à Clermont. "Il n'est pas content de son temps de jeu je le sais, mais à l'entraînement il a la faculté de rentrer dans mon cerveau." L'international français pourrait être associé à Mario Lemina, lui aussi auteur d'une entrée convaincante à Clermont. Enfin sur les côtés les Néerlandais Calvin Stengs et Justin Kluivert pourraient être aligné d'entrée pour la première fois de la saison ensemble.