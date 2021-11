OGC Nice - FC Metz : gagner pour rester dauphins

Le grand écart au classement se verra-t-il sur la pelouse de l'Allianz Riviera ? Cela n'a pas toujours été le cas cette saison avec les Aiglons. Battus à Lorient, Troyes ou ici-même par Montpellier, trois clubs en souffrance avant d'affronter le Gym, les hommes de Christophe Galtier savent que ce sera tout sauf une partie de plaisir ce samedi soir face aux Grenats (21h). Dauphins du PSG, les Aiglons peuvent conforter leur deuxième place en cas de victoire avant de se rendre au Parc des Princes mercredi pour affronter le leader parisien. Mais le FC Metz de Frédéric Antonetti n'est pas une proie facile.

Le FC Metz invaincu depuis trois matchs

Même s'il n'a gagné qu'une fois en 14 journées, le FC Metz reste sur trois matchs nuls consécutifs et notamment un 0-0 pas cher payé à Marseille et un 3-3 spectaculaire dimanche dernier face à Bordeaux. Privés de Boulaya (suspendu), les Lorrains vont tenter de refaire le coup de la saison passée quand ils étaient venus s'imposer 2-1 à l'Allianz Riviera à la fin de l'hiver.

à lire aussi OGC Nice - FC Metz : Boudaoui de retour dans le groupe

Kluivert et Stengs alignés d'entrée ?

Pour éviter de revivre un tel scénario, le Gym de Galtier compte sur son homme en forme. Double buteur à Clermont, Amine Gouiri devrait être recentré dans l'axe aux côtés de Delort pour exploiter ses qualités. On pourrait voir sur les ailes les premières titularisations ensemble des Néerlandais Kluivert et Stengs. Dante, de retour de suspension, et Boudaoui, remis d'une lombalgie, sont de retour dans le groupe.