OGC Nice - FC Nantes : faire coup double

L'OGC Nice est à 90 minutes (ou peut-être plus) de remporter un premier titre depuis 25 ans et de valider son ticket pour l'Europe la saison prochaine. Pour cela il faut remporter cette finale de Coupe de France ce samedi soir face à ces Nantais privés eux aussi de titre depuis plus de vingt ans.

Des sourires sur les visages. Des attitudes détendues en conférence de presse puis sur la pelouse du Stade du France. Les Aiglons font bonne figure avant de disputer cette finale de Coupe de France face au FC Nantes ce samedi soir (21h). Mais ils savent qu'ils jouent une grande partie de leur saison mais aussi leur avenir sur ce match. Privés de titre depuis 25 ans et cette fameuse finale de Coupe remportée aux tirs au but face à Guingamp, les Aiglons espèrent prendre leur plus belle plume pour écrire l'histoire et graver leur nom pour la 4e fois au palmarès de la plus ancienne des compétitions. "C'est une joie d'emmener toute une ville et tout un club au Stade de France," raconte le coach Christophe Galtier à la trentaine de journalistes présents dans l'auditorium du Stade de France. "C'est un moment toujours très particulier dans une carrière de disputer une finale et j'espère qu'on aura le bonheur de ramener ce magnifique trophée pour le présenter dimanche à tous les supporters qui n'ont pas pu monter."

Les Aiglons ont pu fouler la pelouse du Stade de France à 24 heures de la finale - Maxppp

Dante et Gioria pour soulever le trophée ?

Arrivé l'été dernier sur le banc du Gym, auréolé de son titre de champion de France avec le Losc, Galtier peut à titre personnel décrocher le dernier trophée national qui lui manque (lui qui a aussi gagné la Coupe de la Ligue avec St-Etienne). A ses côtés Dante a toujours l'œil qui brille malgré ses 38 ans et sa carrière longue comme un trajet en bus entre la Côte d'Azur et la capitale. "Cette finale représente beaucoup pour moi," confirme le capitaine Rouge et Noir. "Nice c'est le club où j'ai passé le plus de temps, joué le plus de match. Le club attend ça depuis tellement longtemps. Si on gagne j'espère soulever le trophée avec Fred (Gioria). Mais il ne faut pas penser à ce qu'on va faire après le match."

Bulka titulaire

Après avoir sorti Cholet, Paris, Marseille et Versailles, le Gym espère donc conclure cette épopée en volant dans les plumes des Canaris. Avec le héros du Parc des Princes dans les buts. C'est bien Marcin Bulka qui gardera la cage des Aiglons. "C'est une décision difficile pour Walter (Benitez) qui réalise une magnifique saison, mais cette aventure en Coupe appartient à Marcin. Son parcours m'a convaincu de prendre cette décision." Avec un seul but encaissé face à l'OM dans cette compétition, Bulka doit aussi prouver qu'il peut incarner le futur à l'OGC Nice. L'avenir justement pourrait déjà s'éclaircir en cas de victoire ce samedi. Le vainqueur de la Coupe se qualifie directement pour la phase de groupes de l'Europa Ligue. Mais l'enjeu ne doit pas tuer le jeu. "Aucune pression, ça ne doit être que du plaisir dans ce match," dédramatise Galtier. "J'attends de mes joueurs un investissement total pour rendre fier tous les salariés du club. Cette Coupe de France c'est l'histoire d'un groupe qui ne se connaissait pas en début de saison et qui a travaillé dur pour arriver là."

OGC Nice - FC Nantes : avant-match dès 18h sur France Bleu Azur. Coup d'envoi 21h. Issa Nissa !!!