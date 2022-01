OGC Nice - FC Nantes : le jeune Antoine Mendy retenu dans un groupe élargi

Après le "faux groupe" dévoilé le week-end dernier avant le déplacement à Brest, qui comprenait trois joueurs positifs au Covid-19, on va rester prudent sur les contours précis de l'effectif qui affrontera Nantes vendredi à l'Allianz Riviera. 22 Aiglons sont retenus, parmi lesquels on trouve les trois joueurs infectés la semaine dernière. Jordan Amavi, Melvin Bard et Calvin Stengs sont présents. Mais la présence du tout jeune défenseur Antoine Mendy (17 ans) dans le groupe laisse planer l'incertitude sur l'état de forme des deux latéraux gauche.

Mendy retenu par précaution ?

Bard et Amavi ont repris un entraînement individualisé cette semaine, à l'écart du groupe par précaution. Pas idéal pour retrouver des sensations, notamment pour Amavi, qui reste sur une première partie de saison presque blanche avec l'OM. Latéral de formation, Antoine Mendy peut donc être un recours alors que Lotomba et Daniliuc occupaient les couloirs en Bretagne. Antoine Mendy avait déjà été retenu une fois dans le groupe rouge et noir en fin de saison dernière pour le match face à Brest (3-2).

Schneiderlin suspendu

Parmi les noms qui manquent à l'appel, Morgan Schneiderlin purge son match de suspension après son carton rouge reçu à Brest. Atal et Lemina sont toujours engagés à la CAN avec l'Algérie et le Gabon. Et le Brésilien Robson Bambu est en instance de départ.

OGC Nice - FC Nantes : match à vivre en direct sur France Bleu Azur. Avant-match dès 20h30.