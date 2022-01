OGC Nice - FC Nantes : quatre à la suite ?

Une fois n'est pas coutume, l'OGC Nice ouvre le bal ce vendredi soir. Dauphins du PSG, les Aiglons accueillent les Canaris nantais à l'Allianz Riviera (21h) avec la possibilité de creuser l'écart sur la concurrence. En cas de victoire le Gym conforterait sa deuxième place également convoitée par l'OM (3e) et mettrait Rennes (4e) et Montpellier (5e) à huit points, en attendant la suite de cette 21e journée.

Les Aiglons tiennent leurs bonnes résolutions

Vainqueurs à Brest le week-end dernier, les Aiglons peuvent enchaîner un quatrième succès d'affilée en Ligue 1. Ce serait une première cette saison et ça validerait la nouvelle dynamique née avant la trêve. Solide derrière, efficace devant et réaliste en Bretagne pour éviter de perdre une nouvelle fois des points face à un "petit" de notre championnat, le Gym semble tenir ses bonnes résolutions pour 2022.

à lire aussi OGC Nice - FC Nantes : le jeune Antoine Mendy retenu dans un groupe élargi

Des Canaris déplumés

Mais attention aux Nantais. Solides face à Monaco la semaine dernière (0-0), les Canaris restent eux aussi sur une belle dynamique (3 victoires - 1 nul). 9e au classement, Nantes peut s'emparer de la 4e place en cas de succès. Mais Antoine Kombouaré est privé de nombreux joueurs et va devoir bricoler une nouvelle défense. Pallois, Appiah (blessés), Castelletto, Traoré (CAN) sont absents. Comme Cyprien (blessé), Coulibaly et Moses Simon (CAN).

Avant-match dès 20h30 sur France Bleu Azur

Schneiderlin suspendu

Du côté du Gym, pas de Morgan Schneiderlin (suspendu) ni de Lemina et Atal (CAN). En revanche les trois joueurs positifs à la Covid la semaine dernière et absents à Brest sont de retour dans le groupe rouge et noir. Bard, Amavi et Stengs sont de retour, mais la présence du jeune latéral Antoine Mendy (17 ans) laisse planer le doute sur l'état de forme des deux latéraux gauchers.