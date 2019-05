OGC Nice : gagner plus pour plus de vacances

Nice, France

Alors que Saint-Etienne peut encore croire à la Ligue des Champions, à quatre points de l'Olympique Lyonnais (3e) qui reçoit Caen ce samedi soir, le Gym n'a plus grand chose à jouer lors de ces deux dernières journées. Depuis qu'il sait que son équipe ne peut plus accrocher l'Europe, Patrick Vieira a donc lancé un challenge à ses hommes. Plus ils prendront de points, plus ils auront de vacances. Ce défi a été lancé avant le match contre Nantes. Il restait donc trois matchs à jouer et neuf points à prendre.

Des vacances raccourcies ?

"Si on prend trois points sur ces trois matchs, on rentre plus tôt que prévu, si on prend cinq ou six points, on rentre à la date convenue et si on prend plus que six points, on repousse la date de rentrée," explique le coach, sourire aux lèvres. "Je pense que c'est intéressant de faire ça à ce moment de l'année. Mais en plus des points je serai aussi attentif à la manière." Alors que le match contre Nantes a débouché sur un nul (1-1) poussif, on ne peut pas dire que les aiglons ont marqué des points justement. Ils vont donc devoir faire mieux sur ces deux dernières journées pour éviter de raccourcir leurs vacances.

🚨 Voici le groupe retenu par Patrick Vieira pour le dernier déplacement de la saison.#ASSEOGCNpic.twitter.com/uXF4XH2gco — OGC Nice (@ogcnice) May 17, 2019

Le Gym privé de sa charnière en défense

Pour ce déplacement à Geoffroy-Guichard, l'OGC Nice est privé de sa charnière centrale, si efficace depuis le début de la saison et qui permet notamment au Gym de posséder la 2e meilleure défense de Ligue 1. Dante et Hérelle sont suspendus et on devrait donc retrouver dans l'axe de la défense une charnière "100% nissarte" Malang Sarr - Olivier Boscagli, les deux hommes étant formés au club. Devant, Myziane Maolida est en phase de reprise et pourrait jouer le dernier match contre Monaco. En revanche on ne reverra pas cette saison Wylan Cyprien.

A la pointe de l'attaque on pourrait aussi retrouver le revenant Mickaël Le Bihan, qui vient de vivre contre Nantes sa 1ere titularisation de la saison et qui espère enchaîner après cette saison encore une fois marquée par les blessures.

🔴⚫️🗣 « J’ai envie de me battre et montrer que je suis là » De retour sur les pelouses, Mickaël @Mickaellebihan parle de son avenir à l’@ogcnice#FBsportpic.twitter.com/C6scxrfVGI — France Bleu Azur (@francebleuazur) May 16, 2019

Khazri - Cabella suspendus

Du côté de l'ASSE beaucoup d'absents également. Les milieux offensifs Wahbi Khazri et Rémy Cabella et le latéral droit Mathieu Debuchy sont suspendus. Coup d'envoi de la rencontre à 21h. Match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Azur dès 20h45 pour l'avant-match.