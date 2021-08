OGC Nice - Girondins de Bordeaux : le match d'après

Du brouhaha au silence. D'un week-end à l'autre on va faire le grand écart à l'Allianz Riviera en terme d'ambiance et d'atmosphère. Moins d'une semaine après les débordements en bas de la Populaire Sud, qui ont provoqué l'arrêt du match face à l'OM, l'OGC Nice accueille les Girondins de Bordeaux devant des tribunes vides. La commission de discipline a prononcé un huis clos total pour cette rencontre de la 4e journée de Ligue 1. Une décision à titre conservatoire en attendant probablement d'autres sanctions le 8 septembre prochain.

La première de Stengs ?

Le Gym doit donc se reconcentrer sur le terrain après ces incidents. Pour cela, Christophe Galtier peut s'appuyer sur les 75 minutes de qualité face à l'OM. Les Aiglons n'ont toujours pas encaissé de but après trois journées (moins 15 minutes) et en plus ils voient arriver d'autres armes offensives. L'ailier néerlandais Calvin Stengs pourrait effectuer ses premiers pas en rouge et noir alors que le buteur Andy Delort passe sa visite médicale ce samedi avant de s'engager avec le Gym. Quand à Kasper Dolberg, incertain après une blessure au genou cette semaine, il est bien présent.

Bordeaux en reconstruction

En face les Girondins de Bordeaux n'ont toujours pas gagné en Ligue 1 mais semblent monter en puissance. Après un bon nul arraché à Marseille (2-2), ils méritaient mieux que de partager les points avec Angers (1-1) le week-end dernier. Ce sera aussi l'occasion de découvrir leur nouvelle recrue au milieu Fransergio. Bordeaux était venu s'imposer 3-0 la saison passée dans le silence de l'Allianz Riviera. Ce ne sera pas difficile de faire mieux.