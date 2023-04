OGC Nice : Hicham Boudaoui absent à Angers

Didier Digard avait prévenu vendredi en conférence de presse. Aucun risque ne serait pris avec Hicham Boudaoui, qui souffre d'une douleur à la hanche. L'Algérien ne figure pas dans le groupe qui se déplace à Angers ce dimanche en Ligue 1. Sans surprise, on ne retrouve pas non plus Youcef Atal (ischios), Sofiane Diop (genou) et Jordan Lotomba (cheville). L'absence qui se rajoute à la longue liste de blessés est celle de Mattia Viti.

ⓘ Publicité

L'Italien est malade et ne fera pas le voyage en Anjou. Joe Bryan est bien là en revanche. On notera les retours dans ce groupe du Burundais Youssouf Ndayishimiye et du jeune Antoine Mendy, qui pourrait démarrer en l'absence de Atal et Lotomba.

Pépé et Moffi alignés ensemble pour la 1ere fois ?

En attaque, on pourrait voir pour la première fois l'association entre Moffi, Laborde et Pépé. L'Ivoirien revient en forme après sa blessure au genou et le Nigérian est de retour dans le groupe après avoir suivi le match contre Lorient avant la trêve des tribunes.