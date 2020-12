OGC Nice : il resserre le poing Cardinale

Plus de deux ans après sa dernière apparition officielle sous le maillot de l'OGC Nice, Yoan Cardinal sera titulaire ce jeudi dans le but du Gym sur la pelouse de l'Hapoël Beer-Sheva en Ligue Europa. Lui qui a trouvé sa place comme leader de vestiaire, se "languit" de retrouver les pelouses.

S'il a parfois pu vaciller ces derniers mois, le sourire de Yoan Cardinale était de retour sur son visage ce mercredi à l'occasion de la traditionnelle conférence de presse avant le match sur la pelouse de l'Hapoël Beer-Sheva. Une rencontre sans enjeu sportif pour des Aiglons déjà éliminé de la Ligue Europa, mais pas sans intérêt. Il va notamment permettre à "Cardi" d'enfiler à nouveau les gants, plus de deux ans après son dernier match officiel en rouge et noir.

Je me languis d'être jeudi

"Je suis très heureux de retrouver les terrains. Je suis resté plus de deux ans sans jouer alors je me languis d'être à demain," sourit celui qui est redevenu numéro 2 dans la hiérarchie des gardiens, après le départ de Yanis Clementia l'été dernier, qui avait finit par lui passer devant. Car le match face aux Israéliens ressemble à la lumière au bout du tunnel pour celui qui avait brillé la saison du podium avec Lucien Favre, avant de dégringoler dans la hiérarchie. Sa dernière apparition remonte au 25 août 2018 et ce naufrage à domicile contre Dijon (0-4), qui avait incité Patrick Vieira à remettre Walter Benitez dans le but dès la semaine d'après à Lyon, pour une victoire 1-0 qui allait sceller le sort de Cardinale.

Un leader de vestiaire essentiel

Après des moments de doute, presque de déprime, il a retrouvé le plaisir de venir s'entraîner et a surtout trouvé sa place dans le vestiaire comme un des leaders de l'équipe et un relais du nouvel entraîneur Adrian Ursea, qui ne découvre pas le personnage. "Je connais Cardi le joueur, je connais l'homme et je pense qu'il faut profiter de ces matchs pour lui donner du temps de jeu. Je suis sûr qu'il va remplir à merveille son rôle."

Je me suis toujours préparé comme si j'allais jouer

Ce rôle de grand frère, dans ce groupe jeune, qui lui va comme un gant. Tout en continuant de travailler dur. Au cas où. "Je suis passé pro il y a sept ans et je me suis toujours préparé comme si j'allais jouer le week-end. Il n'y a rien qui change aujourd'hui, à part cette envie d'être sur le terrain jeudi à 19h, heure niçoise !" Être à l'heure et prendre du plaisir dans ce match qui compte pour du beurre, avant de retourner s'asseoir sur le banc dimanche contre Rennes.

Hapoël Beer-Sheva - OGC Nice : match à vivre dès 18h55 en direct sur France Bleu Azur avec Frédéric Métézeau (correspondant Radiofrance en Israël), Patrice Alberganti (consultant) et Maxime Bacquié (journaliste).