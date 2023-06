OGC Nice : "Je n'ai attaqué personne. J'ai parlé avec mon cœur" Dante

Tout au bout d'une saison usante, Dante n'a pas perdu son sourire. "Oui la saison a été usante. Mais il faut garder le positif et continuer d'apprendre. On voit que dès que nous sommes connectés les uns avec les autres nous sommes très forts. Dès qu'on est dans la rigueur on est fort. Sinon on fait des matchs avec moins de qualités."

Sur le dossier de l'entraîneur, le Brésilien ne s'est pas mouillé. "Je respecte beaucoup le coach et je respecte beaucoup les gens au club. Si Didier reste, on sera très content. Si le club décide de changer, on acceptera. Quand tu vois les performances qu'on a pu faire avec le coach c'est très intéressant."

"J'ai parlé avec mon cœur et je ne regrette pas"

Dante est en revanche revenu plus en profondeur sur la séquence de sa mise au point après Toulouse. Qui a notamment fait réagir Didier Digard. "Quand j'ai vu ses mots, j'ai bien vu qu'il n'y avait pas d'attaque. Il a une mentalité forte comme la mienne. Ce que je trouve dommage c'est comment les gens l'ont interprété. Je n'ai attaqué personne. J'ai parlé avec mon cœur. Dans d'autres pays, en Angleterre notamment, les titres étaient très agressifs. Mais je n'ai jamais cité le nom de notre investisseur. Je suis loyal et j'ai un grand respect pour tout le monde au club. Dès qu'on dit quelque chose c'est une tempête. On croit dire la vérité et des choses simples. Mais je ne regrette pas du tout d'avoir parlé."

Eux ont préféré se taire lors du dernier match contre Toulouse. Les ultras de l'OGC Nice seront de retour face à Lyon. "Le respect pour les supporters il est intact. On doit respecter leur façon de voir les choses et leur comportement. C'est à nous de tout donner sur ce dernier match."