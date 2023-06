OGC Nice : "Je n'ai pas eu de propos polémiques sur Dante"

"Ce métier je l'ai choisi donc oui j'ai envie de continuer." Comme on peut le ressentir depuis plusieurs semaines, Didier Digard n'a pas fait une croix sur son poste d'entraîneur à Nice. Et si la mission s'arrête au Gym, sur le métier d'entraîneur. Mais rien n'est pour l'instant acté. Alors que le championnat se referme ce samedi face à Lyon. "Aujourd'hui tout est envisageable," confirme le coach.

"Il y aura une discussion avec la direction mais on n'a pas encore évoqué le timing. Dans ma tête il n'y a pas de date. Ce n'est pas quelque chose qui m'empêche de dormir. Je le vivrai autrement dans un autre club. Là il y a de l'affect et je veux qu'on garde de moi que je suis quelqu'un qui s'est investi jusqu'au bout. Avec Florent on échange tous les jours. Il est mon référent et on va dans le même sens. Je suis là pour le bien du club, à son service donc c'est un devoir pour moi de préparer ce qu'il se passera la saison prochaine. Tout est déjà acté pour cet été. La reprise se fera le lundi 3 juillet."

"Il ne faut pas oublier de dire à sa femme qu'on l'aime"

Avant de refermer cette saison, le coach a au moins pu s'entretenir cette semaine avec les ultras de l'OGC Nice et s'expliquer après ses propos tenus contre leur grève des encouragements. "Les supporters font partie de notre histoire, de notre ADN. Il y a eu beaucoup d'incompréhension parce qu'on a connu beaucoup de changements. Le fait de pouvoir se parler a été très bénéfique. Même si vous êtes ensemble depuis un moment avec votre femme, il ne faut pas oublier de lui dire qu'on l'aime."

Autre sujet sensible ces derniers jours, la mise au point de Dante après le match face à Toulouse. Puis les mots de son entraîneur, l'invitant à réfléchir la prochaine fois avant de parler de la sorte. "Je n'ai pas eu de propos polémiques. Vous avez créé une polémique avec un titre qui fait vendre. Ce n'était pas un recadrage, c'était pour son bien."