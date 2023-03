OGC Nice : "Je suis très heureux ici" assure Nicolas Pépé

Il n'y a jamais de bon moment pour se blesser. Mais quand le genou de Nicolas Pépé a gonflé mi-janvier, quelques jours après l'arrivée sur le banc de Didier Digard, ça ressemblait à un mauvais timing. Avec le risque de rater le train parti à grande vitesse avec le nouvel entraîneur. Mais l'Ivoirien s'est soigné et deux mois après l'apparition de cette tendinite tenace, il a effectué son retour face au Sheriff Tiraspol avant la trêve internationale.

"Je suis à 100% aujourd'hui"

L'attaquant n'a d'ailleurs pas été sélectionné avec la Côte d'Ivoire et a pu travailler physiquement pour aborder les trois derniers mois de compétition en pleine forme. "Cette trêve m'a beaucoup servi, j'ai passé mon temps à bien me soigner et à travailler. Aujourd'hui, oui, je suis à 100% de mes moyens même s'il me faudra un peu de temps pour retrouver le rythme. Malgré la blessure, j'ai voulu rester auprès de l'équipe et venir aux entraînements, j'ai toujours fait comme ça. Avec la série qu'on est en train de réaliser, on veut bien finir. On a perdu pas mal de joueurs pour cette fin de saison donc moi je veux aider."

"Il y aura des discussions avec le club"

L'OGC Nice est toujours invaincu avec Didier Digard et se déplace dimanche à Angers, bon dernier du championnat. Victime idéale ? "Je les ai vu jouer contre Lens, ils n'ont pas été mauvais du tout. C'est mon club formateur, je suis très peiné de les voir dans cette situation." Si le Gym a la bonne idée de l'emporter il resterait en course pour le Top 5 et une qualification européenne.

Prêté à Nice sans option d'achat, Pépé devrait retourner à Arsenal en fin de saison. À moins que... "Je suis très heureux à Nice, il reste deux mois important pour le club. Je veux me concentrer sur ces deux derniers mois et la suite je ne sais pas. Il y aura des discussions. Je ne sais pas ce que veux faire Arsenal. J'ai encore beaucoup d'amis là-bas. J'aurais pu être important pour ce club, mais ce sont les choix du coach."