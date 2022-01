OGC Nice : Kamara va signer à Watford, Amavi pour le remplacer ?

Absent de l’entrainement depuis le début de semaine, le latéral gauche Hassane Kamara est en Angleterre pour négocier son transfert vers Watford. Tout est bouclé. Le Marseillais Jordan Amavi devrait le remplacer et revenir dans son club formateur.

Le mercato s’accélère à Nice. Mis a l’écart par Christophe Galtier, le latéral gauche Hassane Kamara va retrouver du temps de jeu en Premier League. L’Ivoirien est en Angleterre pour négocier son transfert avec son agent vers le club de Watford, actuel 17e du championnat anglais. Comme annoncé par plusieurs médias, et confirmé par France Bleu Azur, le transfert est bel et bien bouclé entre les clubs et l’officialisation est imminente.

Amavi pour concurrencer Bard

Pour le remplacer et renforcer un côté gauche où il ne reste que le jeune Melvin Bard pour finir la saison, le Gym semble miser sur un ancien de la maison. En effet Jordan Amavi, formé à Nice, devrait être prêté avec option d’achat. Très peu utilisé par Sampaoli (deux apparitions seulement en Ligue 1 cette saison), Amavi pourrait donc retrouver son club formateur, six ans et demi après son départ à Aston Villa.