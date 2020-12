OGC Nice : Kasper Dolberg finalement forfait pour le déplacement à Nîmes

Ce n'est décidément pas sa saison. Kasper Dolberg n'effectuera pas le déplacement à Nîmes ce mercredi soir aux Costières (19h). L'avant-centre danois faisait pourtant partie du groupe annoncé mardi mais il a ressenti des douleurs aux adducteurs au réveil et l'OGC Nice annonce son forfait. Kasper Dolberg va donc manquer un 6e match cette saison en Ligue 1. Et c'est encore Amine Gouiri qui devra incarner ce rôle de buteur dans le Gard.

Nîmes également privé de nombreux joueurs

Le Gym en aurait pourtant eu bien besoin pour sortir de la crise, alors qu'il reste sur sept défaites en huit matchs, et qu'il ne marque plus depuis trois matchs. 12e de Ligue 1, Nice affronte un autre club mal en point. Nîmes est 18e et barragiste et sera également privé de nombreux joueurs importants (Cubas, Meling, Briançon...).

Coup d'envoi à 19h au stade des Costières en direct sur France Bleu Azur.