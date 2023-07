OGC Nice : Kasper Dolberg signe en Belgique

Tête de gondole du premier mercato Inéos en 2019, Kasper Dolberg restera un regret pour beaucoup de supporters après une première saison prometteuse puis deux beaucoup plus mitigées. Prêtés en Espagne puis en Allemagne la saison passée, l'international danois n'a pas réussi à se relancer (deux buts sur toute la saison) et le Gym ne comptait plus sur lui.

Acheté plus de 20 millions d'euros à l'Ajax Amasterdam, le Danois repart pour beaucoup mois quatre ans plus tard. Le Gym annonce ce vendredi soir son départ pour Anderlecht en Belgique, 11e de la dernière Jupiler League.