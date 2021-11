OGC Nice : Kasper Dolberg souffre de diabète

Dans un message publié sur son compte instagram ce lundi, l'attaquant de l'OGC Nice Kasper Dolberg explique pourquoi il a manqué pour "raisons personnelles" les matchs face à Marseille et à Angers. Le Danois se sentait mal et a effectué des tests médicaux, qui révèlent qu'il souffre de diabète.

L'attaquant de l'OGC Nice et du Danemark Kasper Dolberg

Ovationné dimanche par les supporters du Gym lors de son entrée en jeu face à Montpellier, Kasper Dolberg était de retour sur les pelouses après deux matchs manqués face à Marseille et à Angers. Rentré au Danemark pour "raisons personnelles", le Danois s'explique ce lundi matin dans une story publiée sur son compte Instagram.

Pas de conséquence sur la suite de sa carrière

Le buteur explique qu'il se sentait mal ces deux dernières semaines et que les tests médicaux effectués dans son pays natal révèlent qu'il souffre de diabète de type 1. Une "surprise" pour lui mais aussi un soulagement de mettre un diagnostic sur son mal-être et il précise que cette maladie qui provoque un déficit d'insuline dans le sang, n'aura pas de conséquence sur la suite de sa carrière.

Comme précisé par Christophe Galtier dès vendredi, le joueur et son sélectionneur se sont mis d'accord pour ne pas partir avec le Danemark pendant cette trêve et ainsi pouvoir retrouver une condition physique après ces deux semaines perturbées.

La traduction de la story de Dolberg

"Chers supporters,

J’ai reçu cette semaine des résultats de tests médicaux, et il s’avère que j’ai un diabète de type 1. Bien entendu, c’est une surprise pour moi, et je suis honnêtement soulagé de savoir enfin pourquoi je ne me sentais pas bien ces deux dernières semaines.

Aussi, je suis extrêmement heureux que les docteurs ont pu me confirmer qu’avec le bon traitement, cela n’aurait aucun effet négatif sur ma carrière footballistique.

Je me suis entrainé toute la semaine, et je me sens déjà beaucoup mieux. Pour m’habituer à ce petit traitement, nous avons décidé conjointement avec Kasper Hjulmand que je ne jouerai pas pour la sélection cette semaine.

De plus, je voudrais remercier le club et la fédération danoise pour leur soutien et leur compréhension de la situation.

Merci ! A bientôt"