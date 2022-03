Les joueurs du GYM Kephren Thuram et Amine Gouiri sont rappelés en Equipe de France espoirs pour deux rencontres à la fin du mois.

OGC Nice : Khephren Thuram et Amine Gouiri convoqués en Equipe de France espoirs

Les deux aiglons Khephren Thuram et Amine Gouiri sont convoqués avec les Bleuets pour disputer un match des qualifications à l’Euro Espoirs 2023 contre les Îles Féroé et une rencontre amicale contre l’Irlande du Nord. Rendez-vous les 24 et 28 mars prochain.