OGC Nice : Khephren Thuram prolonge l'aventure !

Alors que son contrat arrivait à échéance au mois de juin, Khephren Thuram a décidé de prolonger l'aventure avec l'OGC Nice. Le club annonce ce jeudi le nouveau contrat signé par son jeune milieu de terrain, déjà buteur et passeur cette saison en rouge et noir.

Sollicité pendant le mercato et en fin de contrat dans quelques mois, le jeune milieu de terrain de l'OGC Nice Khephren Thuram vient de clarifier pour de bon son avenir. Le numéro 19 du Gym prolonge son contrat et décide de s'inscrire dans la durée sur la Côte d'Azur. Titulaire à trois reprises cette saison, buteur face à Bordeaux et passeur décisif samedi dernier à Geoffroy-Guichard, le cadet des fils Thuram s'est imposé dans la rotation de Christophe Galtier et poursuit une progression entamée à l'été 2019 en rouge et noir.

56 matchs en rouge et noir

Formé à l'AS Monaco, Thuram décide de signer son premier contrat professionnel avec le Gym, quelques semaines avant l'arrivée d'Ineos. 56 matchs et trois buts plus tard, il est devenu un Aiglon fiable et polyvalent, rarement décevant et souvent surprenant.

Il faut aller chercher encore plus

Sur le site officiel du club, le milieu de terrain explique sa décision ce jeudi soir : "C’était la bonne décision de rester et de prolonger mon bail, sachant que j’ai de très bons partenaires, que le niveau est élevé à l’entraînement, que j’ai un coach qui m’apprend beaucoup de choses. Je pense que mes deux premières saisons étaient bonnes, le début de celle-ci est prometteur. Il faut continuer et aller chercher encore plus. Ça ne viendra qu’avec le travail. Je suis là pour ça ! Je suis sûr qu’on pourra faire de grandes choses tous ensemble."