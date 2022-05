OGC Nice : la peur bleue d'une saison blanche

Le Gym espérait écrire l'Histoire en ce printemps 2022. Il est en train de bâcler le dernier chapitre de sa saison et peut craindre de tout perdre. Un titre envolé et la qualification en Europe loin d'être assurée. "Ce serait une catastrophe", s'inquiètent les supporters qu'on a croisé ce dimanche.

On espérait une grande fête place Masséna ce dimanche. Dante perché sur un bus à impérial, la Coupe dans les mains. Une averse pour arroser la foule et rappeler la communion pluvieuse et heureuse de 1997. Rien de tout ça. Au lendemain de la défaite amère face à Nantes, on a simplement vu les mines déconfites des supporters du Gym à l'aéroport d'Orly. Visage fermé, l'œil fatigué après cette nuit à ressasser cette finale ratée. La défaite de la bascule dans la saison du Gym. Une victoire et le bilan aurait été forcément positif avec un premier titre depuis 25 ans et une qualification assurée pour la phase de groupes de l'Europa Ligue. Cette défaite plonge finalement tout le peuple niçois dans la peur bleue d'une saison blanche.

Est-ce qu'on mérite l'Europe ? Je ne pense pas

De l'ivresse des sommets, au vertige de la chute, les supporters du Gym ont la tête qui tourne et surtout la peur du vide après avoir vu ce week-end leur équipe perdre cette finale et sortir du Top 5 de la Ligue 1. "Bien sûr qu'on a la peur de tout perdre. Ce serait une catastrophe," redoute Fabrice, présent au Stade de France. "On a vu samedi qu'on manquait d'humilité et d'engagement donc oui je suis très inquiet." Même inquiétude chez Thomas, prostré sur son siège en salle d'embarquement à l'aéroport d'Orly. "On est très mal barré. Après cette défaite je nous vois mal réussir à gagner mercredi. Je sens une cassure avec l'équipe." "On est surcoté," renchérit son voisin, un drapeau de l'OGC Nice froissé qui dépasse de la valise. "On voit qu'on est mauvais depuis un moment. Un club comme nous devrait se qualifier pour l'Europe. Mais est-ce qu'on le mérite ? Je ne pense pas."

Une faillite mentale

Aux commentaires de cette pour France Bleu Azur, notre consultant foot Patrice Alberganti pointe du doigt le mental défaillant de cette équipe pour expliquer ce décrochage aussi violent qu'inattendu. "On perd pied mentalement et on se retrouve dans une spirale négative. Vu le début de saison et les investissements réalisés l'été dernier oui pour moi ce serait une catastrophe de ne pas se qualifier pour l'Europe. Mais il reste trois journées et le Gym a encore son destin en main."

Le Gym a encore son destin en main

Effectivement, si l'équipe de Galtier l'emporte face à St-Etienne, Lille puis Reims, elle sera assurée de terminer dans le Top 5 qualificatif pour l'Europe, objectif affiché et assumé par Galtier. "Il faut qu'on lave les têtes, qu'on remette du cœur à l'ouvrage pour être performant dès mercredi face à St-Etienne qui joue son maintien. Je vais regarder la fraicheur physique et la fraicheur mentale." Le naufrage peut encore être évité. Au coach de reprendre la barre.

