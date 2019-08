OGC Nice : la Populaire Sud lève le boycott des abonnements

Le climat se détend à l'OGC Nice. Alors que l'autorité de la concurrence a donné son feu vert au rachat du club par le groupe Ineos, le principal groupe de supporters annonce dans la foulée ce mercredi soir sur les réseaux sociaux la levée du boycott des abonnements.

Décidé début mai par la Populaire Sud, pour réclamer le départ des actionnaires sino-américains et la vente du club à Jim Ratcliffe, ce boycott n'avait pas été levé malgré les signaux très positifs ces dernières semaines autour de l'arrivée du Britannique. Les membres de la Populaire Sud avaient malgré tout pu assister au premier match à domicile face à Amiens grâce à une solution provisoire trouvée avec le club.

Sur la page facebook du groupe, il est expliqué que les membres de la Populaire Sud ont pu rencontrer ce mercredi Jim Ratcliffe. "Nous avons pu échanger sereinement et exposer de manière transparente ce que nous attendons de leur part et notre vision populaire de Notre club.

"Nous sommes rassurés de l’écoute qui nous a été accordée et de la détermination de M.Ratcliffe à mettre tout en œuvre pour emmener le club le plus haut possible."