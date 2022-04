OGC Nice : la relance à Lens ?

Après trois matchs sans victoire l'OGC Nice se déplace à Lens ce dimanche pour tenter de relancer la machine. En face le RCL est lui aussi sur une pente descendante depuis plusieurs semaines. Alors qui des Sang et Or ou des Rouge et Noir repassera au vert ? Réponse à partir de 17h.

Christophe Galtier a cherché le bon mot vendredi en conférence de presse. "Je ne sais pas si on peut parler de forme. Ni de dynamique en fait. On va dire qu'on est un peu dans le même état avec Lens." Trois succès en neuf matchs, un classement qui dégringole et une attaque en berne, Niçois et Lensois avancent au même rythme d'escargot depuis fin janvier.

Retrouver la frite dans le Nord !

Encore deuxième il y a un mois après la victoire face au PSG (1-0), le Gym est aujourd'hui 5e et voit les prétendants au podium accélérer. De son côté le Racing était aux portes du Top 5 après une victoire (heureuse) à Angers fin février mais après un seul succès (contre Clermont) en quatre journées, voilà les hommes de Franck Haise coincés en 10e position. Pas si loin des Aiglons à seulement 7 points de ce Top 5 qualificatif pour l'Europe. Encore une rencontre cruciale donc pour le Gym s'il veut atteindre son objectif en championnat en fin de saison. D'autant plus que la victoire du Stade rennais ce samedi 3-2 à Reims repousse le podium à cinq points.

Delort l'arbre qui cache la forêt en attaque

Encore privé de Morgan Schneiderlin et Alexis Claude-Maurice (blessés) au milieu, le Gym doit surtout retrouver de l'efficacité offensive. Avec seulement quatre buts en huit journées, les Aiglons semblent souvent impuissant à créer le danger chez l'adversaire. Depuis le début de l'année 2022, le Gym n'a dépassé que deux fois la barre des dix tirs en onze journées. Amine Gouiri est muet en Ligue 1 depuis huit journées. Kasper Dolberg n'a pas marqué depuis mi-janvier face à Nantes (2-1). Et Andy Delort se transforme en arbre qui cache la forêt en ce moment avec ses buts précieux face à Paris et Rennes. L'ancien Montpelliérain vient d'ailleurs d'atteindre la barre des réalisations en Rouge et Noir.

Gouiri doit intégrer ce poste à gauche comme animateur pas comme ailier

Pour remédier à cette pauvreté offensive, Christophe Galtier va donc encore aligner quatre attaquants à Bollaert. C'est en tout cas ce qu'il a laissé entendre après le nul face à Rennes et confirmé vendredi en conférence de presse. "On doit retrouver plus de liant et de complicité devant. Amine (Gouiri) doit intégrer ce poste à gauche comme animateur, pas comme ailier. Il n'a pas le même profil que Kluivert et ne peut pas rester cinq minutes sans toucher le ballon. Il doit être plus mobile."

Pas de Kakuta côté Lensois

Côté Lensois Florian Sotoca et Kevin Danso reviennent de suspension après le match purgé à Strasbourg (0-1) le week-end dernier. Alors que Christopher Wooh et Gaël Kakuta sont forfaits pour la réception du Gym dimanche à Bollaert. Corentin Jean lui est en passe de reprendre l'entraînement après une longue blessure et l'attaquant est encore trop juste pour ce match.