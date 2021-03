Comme annoncé par Nice Matin ce vendredi le défenseur de l'OGC Nice William Saliba est positif au Covid-19 et va manquer la réception de l'OM samedi en Ligue 1. Un nouveau coup dur pour le Gym.

OGC Nice : le défenseur William Saliba positif au Covid et absent face à l'OM

La poisse continue à l'OGC Nice. Comme annoncé par nos confrères de Nice Matin ce vendredi, le défenseur de l'OGC Nice William Saliba est positif au Covid-19 et va devoir rester à l'isolement quelques jours. Le jeune homme prêté par Arsenal, et qui avait déjà manqué le match aller pour cause de suspension, ne sera donc pas disponible pour la réception de l'Olympique de Marseille samedi à l'Allianz Riviera. Il est le seul joueur de l'effectif professionnel positif ce vendredi. Mais c'est un nouveau coup dur pour le Gym, avant d'accueillir son meilleur ennemi.

Qui avec Todibo ?

Après la suspension de Todibo à Lorient, c'est donc l'autre taulier de la défense qui va faire défaut face aux Olympiens. Adrian Ursea va donc devoir choisir entre Nsoki, Bambu, Pelmard et Daniliuc pour accompagner l'ancien Toulousain. Le Gym peut en revanche compter sur les retours de Youcef Atal et Rony Lopes, remis sur pied après leur blessure musculaire.