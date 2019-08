OGC Nice : le duo Rivère - Fournier de retour !

L’OGC Nice a officialisé ce jeudi matin les retours de Julien Fournier et Jean-Pierre Rivère. Le premier est nommé directeur du football. Le second reprend sa place de président.

Nice, France

C'est un secret de polichinelle qui prend fin. L’OGC Nice vient d’annoncer ce jeudi matin le retour à la direction de club de Jean-Pierre Rivère et Julien Fournier. Le premier redevient président et succède à Gauthier Ganaye, le second prend le poste de directeur du football.