OGC Nice : le gardien Marcin Bulka définitivement transféré

Il y aura bien au moins un gardien à la reprise de l'entraînement le 27 juin. Alors que le numéro 1 Walter Benitez et le numéro 3 Teddy Boulhendi arrivent à la fin de leur contrat dans un mois, le numéro 2 cette saison Marcin Bulka va bien rester à Nice. Prêté par le PSG cette saison, le Polonais va poursuivre l'aventure. Comme annoncé par L'Equipe ce mercredi, on est en mesure de vous confirmer que l'OGC Nice va lever l'option d'achat qui tourne autour de deux millions d'euros.

Numéro 1 la saison prochaine ?

Titulaire en Coupe de France, du 32e de finale difficile à Cholet (1-0) jusqu'à la finale ratée au Stade de France face à Nantes (0-1), Marcin Bulka s'est montré convaincant sur la pelouse mais aussi en dehors. Très apprécié dans le vestiaire pour son caractère ouvert et jovial, l'international espoir polonais (22 ans) pourrait même devenir le numéro 1 la saison prochaine dans le but Rouge et Noir puisque le départ de Wlater Benitez semble de plus en plus probable. Après six saison au club, l'Argentin attend un signe du club pour prolonger mais le flou qui règne autour du nouvel organigramme ne facilite pas les discussions.