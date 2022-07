OGC Nice : le jeune attaquant Evann Guessand prêté au FC Nantes

Evann Guessand va quitter temporairement ses collègues de l'OGC Nice. Le jeune attaquant de 21 ans a été prêté au FC Nantes pour la saison prochaine. C'est le club nantais qui l'annonce ce mardi 12 juillet dans un communiqué : "Le FC Nantes et l'OGC Nice ont trouvé un accord pour le prêt - sans option d'achat - de (...) Evann Guessand, jusqu'à la fin de la saison 2022-2023".

Il avait disputé tout de même 20 matches de Ligue 1 et marqué un but. Il avait aussi joué l'intégralité du parcours niçois en Coupe de France cette année. Il était arrivé à l'OGC Nice en 2014 et avait déjà été prêté par son club formateur l'OGC Nice à Lausanne (Suisse) lors de la saison 2020-2021.