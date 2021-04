OGC Nice : le beau geste de Jeff Reine-Adélaïde

Gravement blessé au genou depuis début février, le milieu de terrain de l'OGC Nice Jeff Reine-Adélaïde s'engage sur d'autres terrain. Notamment celui de l'humanitaire. Le jeune homme vient de remettre un chèque de 25.000 euros à l'association les Artisans de l'Humanitaire pour financer la construction d'une école au Malawi.

Il est impensable pour moi que des enfants marchent 10 km chaque jour pour aller en cours

Ce pays de 17 millions d'habitants, coincé entre la Tanzanie, la Zambie et le Mozambique, n'a pas d'accès à l'océan et compte très peu de richesse dans ses sols. Le Malawi fait partie des 5 pays les plus pauvres au Monde. L'association française va donc s'investir pour aider la population locale et notamment construire une école dans la ville de Balaka, au sud du pays. Un projet auquel va donc grandement participer le numéro 29 de l'OGC Nice.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"J’ai tout de suite été touché par ce projet car il est impensable pour moi que des enfants marchent 10 km chaque jour pour aller en cours," explique le milieu de terrain du Gym. "Je suis convaincu que cette école assurera à beaucoup d’entre eux un meilleur avenir, c’est pourquoi j’ai souhaité y contribuer. C’est beaucoup d’émotion et un honneur pour moi." Cette école devrait être sortie de terre pour la rentrée scolaire 2021.