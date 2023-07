OGC Nice : le milieu Aaron Ramsey quitte le club

C'est un départ inattendu et qui confirme que le club est en train de solder le mercato 2022. Arrivé l'été dernier sur la Côte d'Azur, le milieu de terrain Aaron Ramsey quitte l'OGC Nice après cette première saison (34 matchs / 1 but). L'international gallois (81 sélections / 20 buts) était pourtant encore sous contrat avec le Gym et confiait même son envie de s'investir sur la durée à la fin du printemps. Mais le club confirme ce samedi la résiliation à l'amiable de ce contrat sans préciser la future destination du joueur, qui devrait selon plusieurs médias retourner au Pays de Galles pour signer à Cardiff son club formateur.

Déjà le septième joueur arrivé l'été dernier à repartir

Relancé par Didier Digard après des débuts compliqués avec Lucien Favre, Ramsey avait trouvé sa place dans le système du jeune coach niçois. Il n'aura pas l'occasion de connaître son successeur Francesco Farioli. Après Pépé, Bryan, Sorensen, Barkley, Ilie ou Viti, c'est un 7e joueur arrivé l'été dernier qui s'en va et s'ajoute aux départs de Dolberg (Anderlecht), Delort (Nantes), Schneiderlin (libre) et Ahoussou (Sochaux).