OGC Nice : le milieu international néerlandais Pablo Rosario signe 4 ans

Troisième recrue néerlandaise pour les Aiglons. Après Calvin Stengs et Justin Kluivert, Pablo Rosario est officiellement rouge et noir.

Le milieu de terrain défensif, international néerlandais, Pablo Rosario s'est engagé en faveur du Gym pour les quatre prochaines saisons. En provenance du PSV Eindhoven aux Pays-Bas, Le montant du transfert s'élève à 6 millions d'euros sans les bonus.

Âgé de 24 ans, il a déjà joué quatre saisons complètes avec le PSV : 138 matches dont 18 en Coupe d'Europe. Du haut de ses 1,88 m, Pablo Rosario pourra apporter de la solidité et de l'agressivité au milieu de terrain : "Je peux être très agressif sur le ballon, j'essaye de jouer rapidement et de trouver des solutions. Je suis un joueur collectif et j'aime aider mes coéquipiers", a-t-il déclaré lors de sa présentation officielle, cet après-midi.

Les premiers mots de Pablo Rosario Copier

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Après Calvin Stengs (AZ Alkmaar), Justin Kluivert (AS Rome), Mario Lemina (Southampton) et Melvin Bard (Olympique Lyonnais), le coach Christophe Galtier tient sa cinquième recrue.