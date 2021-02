OGC Nice : le rebond ou le bouillon à la maison ?

Qu'il semble loin le match aller. Vainqueur 3-0 au stade Raymond Kopa, le Gym est alors 4e de Ligue 1 et semble trouver une identité de jeu, grâce à cette défense à cinq articulée autour du capitaine Dante, rayonnant et même passeur décisif pour Rony Lopes sur l'ouverture du score. Problème, le Brésilien se blesse au genou ce jour-là et fait une croix sur la suite de sa saison. Depuis ? Seulement deux victoires en 17 matchs et cette série terrifiante et historique de huit matchs sans succès à domicile. Ce n'était jamais arrivé dans l'histoire du club.

Le SCO l'air de rien

Entre temps, Nice a perdu son entraîneur et ses ambitions. Englué à une piteuse 14e place, il va recroiser ce dimanche un SCO dans une dynamique inverse. Bien installés dans la première partie du classement, les Angevins restent sur deux performances abouties face à Nîmes (3-1) et à Reims (0-0). Le collectif solide et solidaire mis en place par Stéphane Moulin a trouvé son rythme de croisière cette saison et le SCO n'est qu'à trois points du Top 5.

"C'est une équipe qui peut embêter tout le monde, qui est bien rodée, avec une même philosophie depuis pas mal de temps," analyse le coach Niçois Adrian Ursea. "Ce ne sera surtout pas un match facile. De toute façon dans notre situation aucun match n'est facile. Mais je pense qu'on a quand même les moyens de bien négocier ce match et de remporter cette victoire".

Todibo - Saliba, charnière testée et approuvée

Pour boucler la boucle et ouvrir un nouveau chapitre plus joyeux ce dimanche, le Gym peut compter sur sa nouvelle charnière Saliba -Tobido, testée et approuvée mercredi au stade Louis II, malgré la défaite. Mais il doit faire une croix sur l'ancien Angevin Jeff Reine-Adélaïde pour de longs mois et peut également oublier pendant trois semaines le latéral suisse Jordan Lotomba, touché au mollet à Monaco. Ce qui met en lumière le déséquilibre de l'effectif niçois, qui compte aujourd'hui sept défenseurs centraux et seulement un latéral valide (Hassane Kamara) alors qu'il est engagé dans un véritable marathon de matchs en février.

"Andy Pelmard peut jouer à droite. Hicham Boudaoui aussi est polyvalent," rassure Ursea, pas malheureux d'avoir à disposition autant de défenseurs centraux. "Cela va nous amener de la concurrence. C'est important. Et puis Saliba et Todibo ne seront pas qualifiés pour le match à Marseille puisqu'il était programmé avant le mercato." Avant de penser à ce déplacement au Vélodrome (le 17 février), le Gym doit tenter de retrouver le sourire à la maison.

