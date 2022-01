OGC Nice : Lemina souffre d'une inflammation du cœur après son infection à la Covid

Pas sûr que Mario Lemina puisse participer à la CAN. Positif à la Covid à son arrivée en sélection, le milieu gabonais n'est plus malade mais souffre désormais de "lésions cardiaques" selon la Fédération gabonaise de football.

Un symptôme fréquent chez les malades de la Covid

Le milieu du Gym a dû effectuer des examens cardiaques, conformément au protocole à suivre pour les sportifs professionnels après une infection à la Covid. Des examens qui ont permis de déceler chez le milieu du Gym une "inflammation du myocarde, le muscle qui entoure le cœur" explique Galtier ce vendredi soir. "C'est un symptôme assez fréquent chez les personnes qui souffrent de la Covid, ça doit se résorber au bout d'un moment mais on ne sait pas combien de temps ça va prendre".

ça ne disparaîtra pas en quatre jours

Interrogé sur la possibilité de rapatrier le milieu de terrain, Galtier se montre flou. "On peut imaginer que cette inflammation ne disparaîtra pas en quatre jours. On a échangé avec lui, il va bien. Le plus important est la santé du joueur et je dis bravo au staff médical du Gabon et de la CAN." Le Gabon, deuxième de sa poule après deux journées, joue son dernier match de la phase de poule mardi face au Maroc pour tenter de se qualifier pour les phases finales.