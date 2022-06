OGC Nice : "Quelque chose de spécial de revenir" les premiers mots de Lucien Favre

Jean-Pierre Rivère et Lucien Favre ce lundi

C'est comme s'il n'était jamais parti. Quatre ans après son départ du Gym, Lucien Favre est de retour et semble ravi de renouer ce fil rouge et noir. "C'est quelque chose de spécial pour moi de revenir, ça s'était très bien passé ici et je suis ravi de retrouver certaines personnes, comme celle à côté de moi !" A la droite du coach suisse, le président Jean-Pierre Rivère affiche lui aussi un large sourire. "Je n'ai jamais coupé le lien avec Lucien. Je m'étais donné une chance sur 100 de le faire revenir. Il fallait aussi qu'Ineos soit d'accord."

Etre régulièrement sur le podium d'ici deux ans

Ineos semble d'ailleurs la principale raison du retour de "Lulu". "Les objectifs d'Ineos sont énormes. D'ici deux ans Nice doit faire en sorte de progresser et de finir régulièrement sur le podium. Et même plus ! Je la prend pour moi celle-là ! C'est la vérité. Partout où Ineos investit, ça gagne." Jean-Pierre Rivère a d'ailleurs confirmé le changement de direction du Gym. "Le club intègre la galaxie Ineos pour profiter de leur savoir-faire. J'ai travaillé avec Julien Fournier pendant 11 ans. Aujourd'hui je pense que Julien a un avenir ailleurs qu'à Nice."

Bras dessus bras dessous avec Jean-Pierre Rivère

Concernant le mercato, Lucien Favre s'est surtout montré confiant concernant les départs. "Gouiri et Thuram vont rester oui. Todibo aussi. Pour le départ de Benitez je n'ai pas eu mon mot à dire. Je vais regarder Bulka mais il faudra de toute façon recruter à ce poste." Lucien Favre a terminé sa présentation avec une séance photo, bras dessus bras dessous avec Jean-Pierre Rivère. Il dirigera son premier match amical samedi face à Lausanne-Sport au centre d'entraînement.