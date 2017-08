Les supporters de l'OGC Nice craignent de ne pas pouvoir se rendre à Naples

La Populaire Sud s'inquiète de la possibilité (ou non) de se rendre à Naples mercredi prochain, pour soutenir l'OGC Nice qui jouera le match aller des barrages de la Ligue des Champions. Le plus important groupe de supporters du Gym dénonce le silence des autorités à six jours du match en Italie.

Découragerait-on les supporters de l'OGC Nice de se rendre à Naples ? C'est, en tout cas, le sentiment de la Populaire Sud. Le plus important groupe de fans du club niçois s'interroge à six jours du match de Ligue des Champions au stade San Paolo.

Sur sa page Facebook, la Populaire Sud assure que les supporters niçois sont "pris en otage" par les autorités françaises et italiennes alors que de nombreux amoureux du Gym sont prêts à faire des kilomètres pour être à Naples mercredi prochain.

"Le seul but est de décourager un maximum de personnes de se déplacer." - communiqué Populaire Sud.

Le communiqué de la Populaire Sud publié ce jeudi sur sa page Facebook. - Capture écran

Mercredi, déjà, le club de l'OGC Nice via son site internet appelait ses supporters à attendre le positionnement des autorités sur le déplacement à risque que constitue cette rencontre à Naples, en Italie. Sauf que la réponse tarde à venir au goût de la Populaire Sud, à six jours du match.

Un déplacement à risque

L'affiche OGC Nice - SCC Naples est sportivement halléchante. Mais elle est la plus redoutée par les autorités du fait des affrontements récents ayant opposés des ultras niçois aux tifosi napolitains. En août 2015, lors d'un match amical à l'Allianz Riviera, des heurts ont éclatés devant le stade à proximité du péage Saint-Isidore de l'autoroute A8.

La préfecture des Alpes-Maritimes travaille, en ce moment, sur le dossier avec ses homologues italiens. L'interdiction de déplacement (dans les deux sens d'ailleurs) est fort probable.