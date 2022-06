OGC Nice : les Ultras Briganti jettent l'éponge

La tribune Ray risque de sonner creux la saison prochaine à l'Allianz Riviera. En face de la Populaire Sud et ses 3.000 membres, les Ultras Briganti tentaient depuis quatre ans de faire échos aux chants de la Pop' et d'animer cette tribune Ray. Mais cette saison mouvementée en tribunes et le manque de soutien du club pour se développer ont eu raison de la motivation de ses membres fondateurs. Les Ultras Briganti jettent l'éponge et cessent leur activité, comme ils l'expliquent dans un communiqué publié jeudi soir sur leurs réseaux sociaux.

Joint par France Bleu Azur, le porte-parole des Ultras Briganti Jean-Michel Marasco s'explique. "On ne voulait pas faire l'année de trop et être ridicule. On a perdu beaucoup de monde après la pandémie, surtout après l'épidémie de Covid. Pourtant les deux premières saisons étaient très positives, on a réussi à mobiliser. Mais la pandémie a vraiment marqué un coup d'arrêt, comme les interdictions de stade prononcées cette saison. Et puis on a ressenti un manque de reconnaissance, de soutien et de moyens. Alors d'un commun d'accord on a décidé d'arrêter."

"Chacun continuera d'aller au stade et chacun est libre d'aller dans la tribune de son choix. Du dépit il y en a chez certains jeunes qui s'étaient identifiés aux Ultras Briganti. Mais la vie continue. Je tiens en tout cas à remercier tous ceux qui se sont investis dans cette aventure, à commencer par notre président "Bitchou" qui a essayé d'animer cette tribune Ray qui était morte. Aujourd'hui on va continuer de soutenir notre club."