OGC Nice - Lille : la recrue Ndayishimiye dans le groupe, retour de Atal

En attendant Terem Moffi, les supporters du Gym pourront déjà découvrir une recrue dimanche face au Losc. Le Burundais Youssuf Ndayishimiye, arrivé cette semaine de Turquie, figure bien dans le groupe dévoilé par le club ce samedi. A noter également le retour de Youcef Atal après sa blessure à la cheville contractée pendant la trêve internationale. Seul Marcin Bulka soigne encore son épaule à l'infirmerie.

En revanche toujours pas d'Andy Delort, qui attend de pouvoir s'engager avec Nantes. Joe Bryan et Rares Ilie ne figurent pas non plus dans le groupe. Morgan Schneiderlin s'est quant à lui envolé pour l'Australie pour retrouver des sensations après une première partie de saison blanche sur la Côte d'Azur.