OGC Nice - Lille : pour l'Europe et pour Emiliano

Après l'indignation et les premières sanctions, l'émotion. A la 9e minute ce samedi l'Allianz Riviera va rendre hommage à Emiliano Sala, dont la mémoire a été sali mercredi par quelques supporters du Gym présents dans le virage sud. Après 48 heures de réflexion, le club a décidé de sanctionner le "capo" et d'encourager le public à rendre l'hommage le plus vibrant possible à l'ancien attaquant du FC Nantes.

Lille ne vient pas en claquettes

Chanter pour Emiliano, puis enchanter l'Allianz Riviera, sans attendre 45 minutes pour s'exprimer. Les Aiglons ont la facheuse habitude cette saison d'attendre le retour des vestiaires pour se mettre à jouer. Le match face à l'ASSE mercredi en étant l'éclatante démonstration. Christophe Galtier veut surfer sur la vague verte, sans prendre ces Dogues qui ne mordent plus personne en Ligue 1 pour des touristes. "Les Lillois ne vont pas venir en claquette ou en tongs. De toute façon on n'en porte pas vent à Lille !"

Le Losc désarticulé

10e de Ligue 1 et décroché, le Losc vient de perdre quatre des cinq dernières journées et arrivent sur la Côte d'Azur désarticulé, privé de quatre joueurs majeurs dans la colonne vertébrale lilloise (Botman, André, Xeka et Renato Sanches). Du côté du Gym Galtier peut compter sur le retour de suspension de Khephren Thuram et la forme étincelante d'Andy Delort. Encore auteur d'un doublé mercredi le buteur atteint la barre des 15 réalisations en Ligue 1 et sera encore le fer de lance face à Lille.

L'Europe dès ce soir pour le Gym ?

En cas de victoire le Gym pourrait déjà valider son destin européen la saison prochaine en cas de faux-pas de ses poursuivants. Un 4e succès de suite permettrait également de garder toutes ses chances dans la course au podium alors que Monaco (3e) compte deux points d'avance avant d'accueillir Brest ce samedi soir.