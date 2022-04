OGC Nice - Lorient : Daniliuc dans le groupe

Privé en défense de Dante (suspendu) et Atal (blessé), l'OGC Nice va pouvoir compter sur Flavius Daniliuc dimanche face à Lorient. Incertain en raison d'une blessure à la cheville, l'Autrichien figure dans le groupe dévoilé par le club, contrairement à Danilo.

Touché à la cheville dans un choc à l'entraînement cette semaine, Flavius Daniliuc semble avoir suffisamment récupéré pour tenir sa place dimanche face à Lorient (13h). Le jeune Autrichien (20 ans) fait partie du groupe dévoilé par le club ce samedi. Il est une alternative crédible pour remplacer le capitaine Dante suspendu après son carton rouge reçu dimanche dernier à Lens. A nouveau touché à l'épaule dans le Nord, Youcef Atal s'est quant à lui fait opérer cette semaine et ne rejouera pas cette saison. Jordan Lotomba va donc retrouver sa place dans le onze de Galtier. Touché aux adducteurs cette semaine, le Brésilien Danilo n'est pas convoqué, au contraire des jeunes Mendy et Nahounou.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Lemina suspendu, Schneiderlin de retour

Au milieu Mario Lemina est suspendu et pourrait être remplacé par Morgan Schneiderlin, de retour de blessure et qui se dit prêt à jouer gardien pour aider l'équipe en cette fin de saison. Devant le coach devrait à nouveau aligner quatre joueurs offensifs et il pourra compter sur Kasper Dolberg, remis d'une grippe qui l'avait privé du déplacement à Lens le week-end denrier.

