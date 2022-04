OGC Nice - Lorient : éviter la berlue face aux Merlus

Après quatre matchs sans victoire l'OGC Nice doit absolument retrouver des couleurs face à Lorient ce dimanche à l'Allianz Riviera (13h). Ejecté du Top 5 par Monaco vendredi soir, le Gym n'a plus le choix s'il veut rester dans la course aux places européennes.

Attaque en berne, défense décimée, compteur points à l'arrêt, les Rouge et Noir font grise mine avant de recevoir Lorient ce dimanche. Avec seulement neuf point pris sur 27 depuis fin janvier et quatre petits buts marqués en neuf rencontres, les Aiglons dévissent en 2022 et ont même été éjectés du Top 5 vendredi soir par Monaco vainqueur à Rennes (3-2). "Oui on vit une période difficile mais les écarts sont minimes et on reste en course pour les places européennes", tente de dédramatiser Galtier.

Galtier de père fouettard à papa poule

Père fouettard à Lens, où il avait traité ses joueurs de "touristes" après la défaite 3-0, le coach du Gym a plutôt joué le papa poule cette semaine avec son groupe pour éviter la sinistrose. "On n'a pas reparlé de ça avec le groupe, il y a des réactions à chaud mais l'important c'est de retrouver du calme et de la détermination. Il n'y aura aucun match facile d'ici la fin de saison parce que tout le monde joue quelque chose dans ce championnat." Pour Lorient, c'est objectif maintien. Etla victoire 6-2 le week-end dernier face à l'AS Saint-Etienne prouve que les Merlus ont retrouvé de l'allantau printemps.

De nombreux cadres absents

Pour ne rien arranger aux affaires du Gym, le groupe rouge et noir se retrouve amputé de plusieurs cadres pour ce match crucial. Dante et Lemina sont suspendus après le rouge reçu dans le Nord. Opéré de l'épaule après un choc à Bollaert avec Ganago, Youcef Atal a déjà fait une croix sur la fin de saison. Rosario et Lotomba devraient donc retrouver une place dans la défense à quatre de Galtier, qui a déjà annoncé qu'il ne changerait pas de système malgré cette mauvaise passe. "Vu l'effectif non il n'y aura pas de changement. Peut-être de manière stupide mais je continue de penser que c'est en attaquant qu'on marquera des buts." Avant de se rendre à Louis II mercredi, le Gym serait bien inspiré de repasser devant les Monégasques et pourrait même en cas de victoire revenir à deux points du podium.