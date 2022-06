OGC Nice : "Lucien Favre c'est du travail d'orfèvre"

De retour sur le banc de l'OGC Nice, l'entraîneur suisse Lucien Favre ouvre le deuxième chapitre de son histoire avec le Gym. Ceux qui l'ont côtoyé lors de son premier passage entre 2016 et 2018 ne gardent que de bons souvenirs et se réjouissent de retrouver ce passionné de ballon.

Quatre ans après l'avoir quitté, Lucien Favre va retrouver un club transformé par l'arrivée d'Ineos. L'inverse n'est sans doute pas vrai, tant le coach suisse marque par sa personnalité "unique en son genre" comme la qualifie Maxime Le Marchand, défenseur à l'OGC Nice lors des deux premières saisons du Suisse (2016 -2018). "Unique parce qu'il a une manière bien particulière de transmettre ses idées. C'est à la fois très calme et très directif. Il sait exactement ce qu'il veut mettre en place et il va jusqu'au bout de ses idées."

Après Galtier le meneur d'homme, Favre le tacticien

Pas le genre à s'arc-bouter à un système de jeu, comme Christophe Galtier avec son 4-4-2. Plutôt un adepte de l'adaptabilité permanente. En fonction de son effectif. Et de l'adversaire. "C'est du travail d'orfèvre," estime Le Marchand. "Tactiquement et techniquement il nous a beaucoup appris. En phase défensive on savait exactement ce qu'on devait faire, qui devait coulisser pour couvrir, qui devait sortir quand on avait le ballon. C'était un régal." Ce côté tacticien a également marqué Patrice Alberganti, consultant foot France Bleu Azur. "Je me souviens qu'il changeait souvent de systèmes entre d'une rencontre à l'autre et même au cœur d'un même match."

Si ça s'est bien passé avec ton ex, pourquoi ne pas se remettre ensemble ?

Le tacticien Favre après le meneur d'homme Galtier ? La caricature a du vrai, même si Le Marchand préfère nuancer. "Favre savait aussi élever la voix et utiliser des mots durs. Je me souviens qu'il s'en prenait souvent à Mario Balotelli." Le fantasque attaquant italien, connu pour son irrégularité, avait marqué 15 buts lors de sa première saison, terminée sur le podium. "Moi je garde en tête ces victoires face à Monaco (4-0) ou Paris (3-1)," rembobine Patrice Alberganti, qui ne voit pas d'un mauvais œil ce retour, alors qu'on dit souvent qu'il ne faut jamais retourner dans les bras de son ex. "Si ça s'est bien passé avec ton ex pourquoi ne pas se remettre ensemble ? Favre est parti parce qu'il arrivait au bout d'un cycle. Il avait d'autres projets et on peut comprendre que le projet Dortmund l'avait attiré à l'époque. Aujourd'hui c'est le bon choix parce qu'il connaît le club et la Ligue 1, il n'y aura pas de temps d'adaptation."