OGC Nice : Lucien Favre écarté, Didier Digard promu

Abattu après l'élimination en Coupe de France samedi soir , Lucien Favre semblait abasourdi par le non-match de son équipe. Comme lâché par ses hommes. Une défaite en forme de point de rupture entre l'entraîneur et son groupe, qui n'ont jamais semblé avancer main dans la main cette saison. La nouvelle direction sportive incarnée par Florent Ghisolfi a donc décidé ce lundi de mettre fin prématurément à la mission du Suisse sur le banc du Gym.

ⓘ Publicité

Lucien Favre est écarté avec son adjoint Moulin et c'est Didier Digard qui est promu à la tête de l'équipe. L'ancien capitaine du Gym, qui dirigeait l'équipe réserve en début de saison, avait intégré le staff de Favre pendant la trêve hivernale. Il avait déjà côtoyé certains joueurs lors d'un premier passage dans le staff niçois aux côtés d'Adrian Ursea en 2020, après le départ de Patrick Vieira. Son profil jeune colle davantage aux codes du vestiaire niçois que la personnalité plus distante de Lucien Favre.

Sablé et Gioria aux côtés de Digard

Didier Digard sera donc sur le banc de l'OGC Nice mercredi face à Montpellier, avec à ses côtés l'éternel Frédéric Gioria, mais aussi avec Julien Sablé qui dirigeait l'équipe réserve depuis quelques jours. L'ancien milieu du Gym possède les diplômes pour entraîner et évitera au club de payer une amende. Le nouvel attelage, nommé jusqu'à nouvel ordre, devra redresser la barre du navire rouge et noir, 11e en championnat, éliminé de la Coupe de France et qui n'a plus que l'Europa Conférence League, au mois de mars, pour sauver les apparences.