OGC Nice - Lyon : lancer la semaine Olympique

Avant de retrouver l'OM mercredi pour le match de la revanche, l'OGC Nice se frotte d'abord à l'OL ce dimanche (13h). Avec l'ambition de rester devant les lyonnais, juste derrière au classement, et d'effacer la piteuse défaite à Troyes.

Entre deux déplacements à Troyes, les Aiglons se frottent à un gros Lyon. Tombé sans combattre dans l'Aube dimanche dernier, le Gym doit se relever ce dimanche (13h) face aux Gones pour éviter d'être doublé au classement. Et pour préparer au mieux l'acte 2 face à l'OM mercredi prochain, à nouveau au stade de l'Aube.

Nice et Lyon au coude à coude au classement

Avec 16 points au compteur, Nice et Lyon sont au coude à coude au classement mais restent sur deux dynamiques différentes. Pendant que les Aiglons trébuchaient à Troyes, les Lyonnais prenaient le meilleur sur Monaco (2-0) avant d'enchaîner un succès renversant à Prague jeudi (4-3) en Ligue Europa. L'effet Peter Bosz commence à se voir sur les bords du Rhône.

à lire aussi OGC Nice - Lyon : Bard et Gouiri pour rugir à nouveau

Bard de retour

Pour retrouver la patte Galtier, le Gym peut compter sur le retour de l'ancien Gone Melvin Bard dans le groupe. Formé à l'OL, comme Amine Gouiri, il devrait retrouver sa place dans le Onze rouge et noir. Andy Delort ne sera pas qualifié face à Marseille mercredi et devrait donc être titulaire face à Lyon même si Christophe Galtier a assuré vendredi ne pas regarder l'enchaînement des matchs.