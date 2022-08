OGC Nice - Maccabi Tel Aviv : ça passe ou ça casse pour les Aiglons

Pourtant battu 1-0 à l'aller et toujours privé de victoire, le Gym aborde ce match retour avec le plein de confiance. "Oui j'ai toujours l'intuition qu'on va passer," confirme Lucien Favre, après avoir assuré dès la fin du match aller "on va le faire". Même discours positif dans la bouche de Jean-Clair Todibo. "Oui on est très confiant. On a été meilleur qu'eux au match aller, alors devant notre public il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas mieux." Mais ne dîtes pas au défenseur que ça ressemble à la méthode Coué. "Je ne sais pas ce que ça veut dire la méthode Coué. Mais je dis juste qu'il n'y a pas de raison qu'on joue moins bien que lors de la première période en Israël."

Une attaque en berne

Sauf que le Gym doit gagner par deux buts d'écart s'il veut se qualifier. Alors qu'il n'a marqué que deux buts en quatre matchs depuis le début de saison. "_Si le coach nous demande de faire "full-attack"' on fera ça ! Mais l'objectif c'est de gagner tout simplement et d'éviter la prolongation_," confirme Jean-Clair Todibo. "J'attends une réelle prise de conscience pour faire mieux et pour faire plus tous ensemble. J'attends une réaction de l'équipe," alerte quand même Lucien Favre.

Tel Aviv sait gérer un avantage au score

Vainqueur 5-0 ce week-end en championnat israélien, le Maccabi Tel Aviv est en forme et a montré au tour précédent qu'il savait gérer un avantage au score. Après avoir battu l'Aris Salonique 2-0 à domicile, le Maccabi avait résisté en Grèce (défaite 2-1). "Ils avaient quand même essayé de jouer en Grèce," prévient le coach suisse qui assure qu'il se prépare à tous les scénarios. "On se prépare à défendre et à attaquer." Peu importe la manière, mieux vaut forcer ce barrage vers l'Europe pour repousser la crise qui couverait sérieusement en cas d'élimination. "Tous au stade !" Comme on peut lire sur les affiches collées par des supporters de l'OGC Nice cette semaine.

Hormis Hicham Boudaoui (dos), Kasper Dolberg (épaule) toujours blessés et Morgan Schneiderlin (écarté) le Gym peut compter sur un groupe au complet pour ce match. On se retrouve dès 19h sur France Bleu Azur pour l'avant-match jusqu'au coup d'envoi à 20h.