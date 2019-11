OGC Nice : maintenant, au boulot !

Nice, France

L'OGC Nice et ses supporters ont-ils mangé leur pain noir ? Le mois d'octobre terrible (4 défaites d'affilée) a été un peu atténué par les deux matchs à domicile contre Reims (2-0) et Bordeaux (1-1). Ces deux rencontres, pas vraiment maîtrisées, ont malgré tout dessiné un redressement de la courbe de performance du Gym, qui reste en convalescence. La trêve internationale arrive donc à point nommé pour gommer les défauts et trouver des automatismes au sein d'une équipe type, qui pourrait bien ressembler à celle alignée contre les Girondins.

Le Gym 19e au classement du fairplay

Vendredi, le groupe était enfin au complet, ou presque. Seul Claude-Maurice était forfait et devrait être opérationnel pour le match à Lyon à la reprise. 19e au classement du fairplay avec quatre cartons rouges récoltés (dont deux pour le seul Coly) depuis le début de saison (seul Monaco fait pire avec cinq expulsions), le Gym a cumulé les suspensions en plus des blessures (Hérelle, Dante, Nsoki, Dolberg...) ces dernières semaines. Ce qui fait dire à Patrick Vieira qu'une réflexion doit être entamée. "Il faut qu'on se pose des questions par rapport à notre manière de travailler. L'aspect physique des joueurs, l'état des terrains d'entraînement, il faut qu'on prenne tout ça en considération pour trouver des réponses à nos interrogations."

7e avec trois points de plus la saison dernière

Avec un groupe quasiment au complet, Patrick Vieira a déjà fait des choix forts ces derniers jours. En écartant Rémi Walter avant le déplacement au Mans. En laissant Tameze à la maison contre Reims puis sur le banc contre Bordeaux. En confirmant Danilo au milieu de terrain malgré des prestations très moyennes en octobre. Et en titularisant d'entrée ses trois recrues Dolberg, Ounas et Nsoki face aux Girondins dans un 4-3-3 qui lui avait permis de lancer sa saison l'an dernier. Justement, avec un groupe moins étoffé que la saison passée, le Gym est en retard sur ses temps de passage 2018-2019. Les Aiglons étaient 7e et comptaient trois points de plus qu'aujourd'hui. Il n'y a donc plus de temps à perdre.