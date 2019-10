OGC Nice : Malang Sarr, symbole d'une défense dans le dur

L'OGC Nice a enchaîné vendredi soir un quatrième match de suite sans victoire face au PSG. Pire, le Gym a pris l'eau face aux parisiens, à l'image du pauvre Malang Sarr, qui erre comme une âme en peine à gauche d'une défense qui n'est plus du tout le point fort de l'équipe.

Nice, France

Il a vécu un véritable cauchemar vendredi soir. Dépassé, mangé par la vitesse et la vista d'un Angel Di Maria virevoltant et double buteur, Malang Sarr a encore une fois déçu à gauche de la seule défense de Ligue 1 qui encaisse au moins un but par match depuis le début de saison.

Trois fois titulaire depuis sa blessure au dos, trois défaites

S'il n'est pas le seul responsable, évidemment, il ne peut échapper aux chiffres, implacables. Les trois fois où Patrick Vieira l'a titularisé depuis son retour de blessure, en septembre, le Gym a perdu. D'abord à Monaco puis à Nantes et donc face à Paris, avec huit buts encaissés en trois matchs, dont au moins la moitié où il est directement impliqué.

"Malang a fait de très grands matchs à ce poste d'arrière gauche" Patrick Vieira Copier

Pour sa défense, il ne joue pas à son poste, lui qui est un défenseur axial de formation. Mais son entraîneur a rappelé vendredi soir après le match, qu'il avait été performant à gauche l'an dernier et surtout qu'il y avait meilleur que lui dans l'axe aujourd'hui. "Malang a fait de très grands matchs à ce poste la saison dernière, il est capable de jouer arrière gauche et c'est ce qui lui a permis d'aller en équipe de France espoir. Aujourd'hui à son poste, il y a entre guillemets de meilleurs joueurs que lui. Mais je tiendrai compte de sa performance ce soir (vendredi ndlr) par rapport au prochain match à Strasbourg."

"Aujourd'hui à son poste il y a meilleur que lui" Patrick Vieira

Deuxième meilleure défense de Ligue 1 la saison dernière, le Gym a besoin de retrouver son imperméabilité. Mais avec la suspension à venir de Christophe Hérelle et la méforme de Sarr, c'est la moitié de la défense titulaire de l'an dernier qu'il faut peut-être remplacer pour le prochain match en Alsace samedi soir.