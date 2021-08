OGC Nice - Marseille : avec les mêmes Aiglons qu'à Lille

Même s'il était présent vendredi à l'entraînement Calvin Stengs est encore trop juste pour faire ses grands débuts avec le Gym. Touché à la cuisse et toujours en phase de reprise, le Néerlandais ne figure pas dans le groupe dévoilé par le club ce samedi. Tout comme Morgan Schneiderlin, Robson Bambu, Alexis Claude-Maurice et Evann Guessand. Les deux derniers ont repris la course cette semaine mais devraient être trop juste encore pour Bordeaux dans une semaine.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Le jeune Smith encore dans le groupe

Pour affronter l'OM, Christophe Galtier fait donc confiance aux mêmes Aiglons qu'à Lille. Le jeune Justin Smith (18 ans) figure à nouveau parmi les 21 retenus. Tout comme les recrues Bard, Bulka, Lemina, Rosario et Kluivert.