OGC Nice - Marseille : "un match jamais comme les autres"

"C'est le match parfait pour fédérer toute une ville." Venu encourager les Aiglons vendredi à l'entraînement, comme 300 supporters, Benjamain sera à l'Allianz Riviera ce dimanche soir, comme plus de 35.000 spectateurs. "C'est le match de l'année, celui à ne pas perdre," poursuit Benjamin. "Je me souviens que Mario Balotelli avait demandé à Yoann Cardinale quel était le match le plus important pour les supporters, et "Cardi" lui avait répondu "Marseille" !"

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



L'Allianz Riviera pourrait battre son record d'affluence

Né à Marseille, nouvel entraîneur du Gym, Christophe Galtier connaît parfaitement cette rivalité régionale. "On va découvrir une très grosse ambiance dimanche. C'est un derby de la Méditerranée. Ce n'est jamais un match comme les autres. A nous d'être à la hauteur de l'événement." A guichets fermés, l'Allianz Riviera pourrait battre son record d'affluence de mai 2016 quand Nice avait battu Saint-Etienne 2-0 devant 35.596 spectateurs. Tout dépendra en fait du taux de remplissage du parcage visiteur. 450 supporters de l'OM sont attendus.

Christophe Galtier un des meilleurs entraîneurs du monde la saison passée

"Ca va être un match très difficile, Nice s'est très bien renforcé cet été," analyse l'entraîneur argentin de Marseille Jorge Sampaoli, élogieux envers son homologue Christophe Galtier. "Il a été l'un des meilleurs entraîneurs du monde la saison passée en remportant la Ligue 1 devant le PSG. J'ai vraiment hâte, c'est un superbe défi pour moi et pour les joueurs."La saison dernière, Sampaoli avait connu sa première défaite sur le banc olympien en venant ici à Nice. Un revers 3-0 dans une Allianz Riviera à huis clos. L'ambiance promet cette fois d'être électrique entre deux équipes qui ont bien démarré leur championnat.

Notre principal concurrent c'est nous nous-mêmes

Quatre points chacun après un nul et une victoire, Nice et Marseille semblent partis pour être concurrents directs pour une qualification européenne. "Pas du tout. Il est trop tôt pour parler de ce genre de chose," tempère Christophe Galtier. "Pour l'instant notre principal concurrent c'est nous-mêmes. Quand vous changez d'entraîneur c'est que vous êtes en crise. La saison passée a été très compliquée, le premier objectif est d'en vivre une plus confortable."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Toujours pas de Calvin Stengs

Pour enchaîner un second succès d'affilée, après sa victoire de prestige 4-0 à Lille la semaine dernière, Christophe Galtier devrait reconduire le même onze qui s'est imposé dans le Nord. Calvin Stengs est encore trop juste pour être dans le groupe et devrait effectuer ses premiers pas en rouge et noir face à Bordeaux le week-end prochain. Alexis Claude-Maurice, Robson Bambu, Morgan Schneiderlin et Evann Guessand sont les autres absents du groupe.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Marseille sans Balerdi... et sans attaquant !

Du côté de l'OM, le défenseur argentin Leonardo Balerdi est suspendu après son expulsion face à Bordeaux (2-2) et le club a envoyé son buteur Dario Benedetto en Espagne cette semaine, à Elche. Marseille compte donc un seul attaquant valide, le jeune Dieng, titulaire la saison passée lors de la victoire 3-2 des Olympiens au Vélodrome. Pas de Duje Caleta-Car non plus, alors que le défenseur croate est sur le départ.