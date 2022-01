Julien Fournier : "Mandanda ce n'est pas une bonne idée pour l'OGC Nice"

En marge de la présentation de Jordan Amavi ce vendredi midi, le directeur sportif de l'OGC Nice Julien Fournier a fait le point sur la fin du mercato du Gym et notamment la rumeur Steve Mandanda, annoncé à Nice ces dernières heures.

Deux semaines après son arrivée sur la Côte d'Azur, Jordan Amavi a enfin pu être présenté à la presse ce vendredi midi. "C'était le bon moment pour rentrer à la maison" sourit le nouveau numéro 12 de l'OGC Nice, prêté jusqu'en fin de saison par l'OM où il jouait très peu depuis le début de saison.

Formé au Gym, Amavi avait quitté le nid il y a six ans et demi pour signer en Angleterre. Son départ pour près une somme estimée à 13 millions d'euros avait permis au club de construire son centre d'entraînement ultra-moderne. "À l'époque j'aurais aimé rester mais mon départ a permis au club de se structurer," rappelle Amavi. Une version confirmée par le directeur sportif de l'OGC Nice Julien Fournier, déjà là au moment du départ du jeune latéral gauche à Aston Villa.

"Je garde un souvenir douloureux de son départ."

"Je garde un souvenir douloureux de son départ," raconte Fournier. "Lui voulait absolument rester. Je n'ai pas été très franc avec lui. On avait besoin de l'argent de son transfert. Le club ne s'y était pas très bien pris avec lui. C'était important de faire amende honorable avant de le faire revenir." Prêté avec option d'achat, Amavi va devoir convaincre sur cette deuxième partie de saison, alors que la concurrence s'annonce forte avec Melvin Bard. "C'est un très bon joueur de ce que j'ai pu voir à l'entraînement. La concurrence est saine. Je pense surtout qu'on va kiffer cette fin de saison."

Jordan Amavi est pour l'instant la seule arrivée à Nice pendant ce mercato hivernal. Alors que trois Aiglons ont quitté le nid. Hassan Kamara (Watford), Lucas Da Cunha (Clermont, prêt) et Robson Bambu (Corinthians, p.). Julien Fournier a donc fait le point sur la fin de ce mercato rouge et noir.

Evann Guessand

"Il postule à des minutes dans l'équipe. Il est pétri de qualités mais malheureusement il s'est blessé pendant son meilleur match cette saison (face à l'OM 1-1, ndlr). On veut mettre de la compétition dans le groupe et on compte sur lui en attaque."

Lucas Da Cunha

"Son départ ne sera pas forcément remplacé. Il a émis le souhait de jouer plus. Clermont était déjà venu aux renseignements cet été. Il va pouvoir enchaîner des matchs à 80 ou 90 minutes. C'est bien pour lui."

La rumeur Mandanda

"Parce que je le connais bien c'est un nom qui revient souvent. Mais Mandanda ce n'est pas une bonne idée pour l'OGC Nice. Aujourd'hui on a deux excellents gardiens. Notre regard n'est tourné que vers cette saison 2021 - 2022 et comment améliorer l'équipe."

Un départ d'Alexis Claude-Maurice ?

"Il a tout à fait le talent et le potentiel pour s'imposer dans l'équipe et s'épanouir chez nous. Après c'est compliqué de parler de cas individuel alors qu'on raisonne en équipe. On est en éveil jusqu'au 31 janvier."